Російські загарбники готують чергову хвилю мобілізації на території окупованого Криму. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що на тимчасово окупованій території АР Крим співробітники військових комісаріатів проводять підготовку до чергової хвилі мобілізації.

За наявною у штабу інформацією, в місті Керч проводяться звірки даних військовозобов’язаних осіб на державних підприємствах.

За даними української військової розвідки, вже в січні наступного року Росія почне нову хвилю мобілізації військовозобов'язаних, а також достроково випустить курсантів вищих військових навчальних закладів через вагомі втрати армії на фронті.

24 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що військово-політичне керівництво РФ розповсюджує серед військовослужбовців документ «Висновки війни з НАТО в Україні», де йдеться про необхідність залучення 5 млн російських військових для перемоги у війні.