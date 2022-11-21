Автобуси для мобілізованих біля керченського військкомату, 23 вересня 2022

У тимчасово окупованому Криму російські військові почали роздавати повістки до армії країни-агресора під підпис. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України в понеділок, 21 листопада.

Генштаб стверджує, що у Криму триває прихована мобілізація до російської окупаційної армії. За його інформацією, у Сімферополі 19 листопада відбулася нарада за участю «керівників силових структур, представників управління міста та голів сільських рад», де головним питанням було невиконання планових показників щодо мобілізації.

У зв’язку з цим, для «вирішення проблеми» з 21 листопада представники «військкоматів» і «поліції» окупантів у Криму розпочали вручення повісток під підпис.

Зауважимо, що мобілізацію в Криму проводять навіть після того, як у Росії скасували «часткову мобілізацію», в рамках якої до російського війська брали здебільшого кримських татар.

Призов чи мобілізація жителів окупованих територій до лав армії держави-окупанта – це воєнний злочин.