Знищена російська військова техніка

З початку повномасштабного вторгнення на українську територію, що розпочалось 24 лютого, російська армія втратила щонайменше 8044 одиниці техніки. До таких висновків дійшла нідерландська дослідницька група з питань війни Oryx, пише «Українська правда».

Мова йде про ті втрати, які були підтверджені фото- і відеоматеріалами.

Так, було повністю знищено 4927 одиниць техніки. Ще 198 пошкоджено, 300 кинуто самими окупантами та 2619 одиниць захоплено.

Аналітики вважають, що російські окупаційні війська втратили:

1504 танки (862 з них були знищені, 522 захоплені)

718 бойових броньованих машин (439 знищені, 245 захоплені)

1748 бойових машин піхоти (1078 знищені, 553 захоплені)

154 реактивних системи залпового вогню

80 зенітних ракетних комплексів

Зазначимо, що за даними українського Генштабу, станом на 20 листопада Росія у війні проти України втратила 84 210 солдатів, 2886 танків, 5817 бойових броньованих машин, 393 РСЗВ і 1868 артилерійських систем.

Крім того, лише під час контрнаступу на Харківщині ЗСУ захопили зброї та техніки на понад 400 млн доларів. Станом на кінець вересня українські військові отримали як трофеї більше танків, артилерії та бронетехніки, ніж нам передала будь-яка західна країна.