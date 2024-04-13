На підприємстві планували запустити виробництво

У суботу, 13 квітня, у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи в районі машинобудівного заводу. Гауляйтер невизнаної «ЛНР» Леонід Пасічник заявив, що на підприємство здійснили ракетну атаку та традиційно звинуватив в цьому ЗСУ.

Місцеві мешканці почули вибухи приблизно об 11:50. Спочатку окупаційна влада заявляла про ракетну атаку на район міського автовокзалу, проте згодом підтвердила прильот на територію машинобудівного заводу в Луганську.

На відео, опублікованих очевидцями, видно, як в небо підіймається великий стовп диму. Інформації про постраждалих наразі немає.

За даними Леоніда Пасічника, на машинобудівному заводі планували відкрити виробництво. Гауляйтер традиційно звинуватив в ракетній атаці Україну. Зазначимо, офіційних коментарів з українського боку наразі немає.

Нагадаємо, 1 квітня на Луганщині ліквідували колаборанта Валерія Чайку. Він працював так званим «заступником голови Центру з обслуговування освітніх організацій “ЛНР”», а в 2023 році СБУ оголосила злочинцю про підозру.