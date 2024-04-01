Валерія Чайку ліквідували в Старобільську

У понеділок, 1 квітня, в окупованому Старобільську Луганської області підірвали автомобіль колаборанта Валерія Чайки. Колаборант помер на місці. Про це повідомили російські ЗМІ.

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Чайка був депутатом Старобільської районної адміністрації. Після 24 лютого 2022 року чиновник добровільно перейшов на бік окупантів. Повідомляється, що Валерій Чайка працював так званим «заступником голови Центру з обслуговування освітніх організацій “ЛНР”».

Також Чайка брав участь у створенні нових окупаційних «органів влади». Був одним з організаторів відкриття у Старобільську підконтрольних РФ «митного поста» та місцевого підрозділу «МВД ЛНР». У 2023 році СБУ оголосила підозру в колабораційній діяльності.

Нагадаємо, 6 березня повідомлялось, що в окупованому Бердянську ліквідували одну з організаторок псевдовиборів РФ. У той же день українська розвідка підтвердила, що ліквідували колаборантку Світлану Самойленко.