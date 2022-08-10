Про відкриття штабу «Єдіной Расії» в окупованому Мелітополі повідомлялося у липні

У тимчасово окупованому Мелітополі продовжують діяти сили спротиву. Сьогодні вночі невідомі підірвали штаб путінської партії «Єдіная Расія». Про це повідомив міський голова міста Іван Федоров, пише сайт «Главком».

«Сьогодні пекельна ніч для ворогів на території Мелітополя – третя підряд. Вчора близько 22:00 силами спротиву та партизанами було пошкоджено штаб «Єдиної Росії». Сьогодні є конкретні заяви про те, що оголошено полювання на всіх причетних до псевдореферендуму на тимчасово окупованій частині території Запорізької області. Це свідчить про те, що сили спротиву точно будуть проти (референдуму) і будуть діяти, робити все, щоб таке дійство не відбулося», – сказав Федоров.

Інформацію про вибух поблизу штабу партії «Єдіная Расія» підтвердив Telegram-канал «РИА Мелитополь».

«Штабу неабияк «зіпсували фасад». Поки що обійшлося без жертв. Але це гучне попередження кожному, хто надумає взяти участь у роботі теркомісій та поквартирному обході та іншім діям, пов'язаним із псевдореферендумом. Пощади не буде нікому! Це розуміють місцеві зрадники. Тому є інформація, що деякі керівники виборчкому після феєрверку у штабу «Єдиної Росії» пішли у запій», – йдеться у повідомленні.

Про відкриття штабу «Єдіной Расії» у Мелітополі повідомлялося у липні. Це керівна партія РФ, створена 1 грудня 2001 року.

Як інформував ZAXID.NET, у ніч на 8 серпня ЗСУ ракетами HIMARS завдали удару по пунктах тимчасової дислокації ворожих військ на промислових майданчиках у Мелітополі. Внаслідок удару понад 100 окупантів загинули.