Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не завдає ударів по території Росії. Про це він написав у своєму Twitter.

Подоляк відреагував на звинувачення росіян у тому, що Україна атакувала безпілотниками регіони РФ.

«Україна не завдає ударів по території РФ. Україна веде оборонну війну з метою деокупації всіх своїх територій. Це аксіома», – зазначив радник керівника Офісу президента.

За його словами, в Росії наростають процеси паніки й розпаду, «проявом яких є збільшення внутрішніх атак невстановлених літальних об’єктів на об’єкти інфраструктури».

Нагадаємо, що напередодні в Росії стались кілька інцидентів через атаки невстановлених безпілотників. Вночі 28 лютого в місті Туапсе в Краснодарському краї РФ сталися вибухи з подальшою пожежею на нафтозаводі «Роснєфті», пабліки повідомляли, що це була атака безпілотників.

Також про падіння безпілотника повідомлялось в Коломенському районі Підмосков'я поряд з об'єктом, що належить російському газовому монополісту «Газпром».

В Адигеї, що в Південному федеральному окрузі Росії, упав невідомий літальний апарат, повідомив глава республіки. А в Темрюцькому районі РФ була масштабна пожежа на плавнях. Вдень 28 лютого у російському Санкт-Петербурзі закривали 200 квадратних кілометрів повітряного простору, а місцевий аеропорт Пулково не приймав літаки після того, як над містом помітили «непізнаний літаючий об'єкт».