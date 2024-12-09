Крім того, в українській мові широко використовується родовий відмінок для позначення часу

Українці часто використовують різні форми конструкції: «в останній час», «останнім часом» чи «за останній час». Проте є деякі нюанси, які варто при цьому враховувати, щоб не зробити помилку.

В українській мові рекомендується вживати варіант «останнім часом». Наприклад: «Останнім часом тривають дискусії щодо скасування мораторію на продаж землі». Версії «за (в) останній час», «в останній раз», «в останні роки» не є характерними для української мови.

Крім того, в українській мові широко використовується родовий відмінок для позначення часу. Тому не потрібно забувати й про такі вислови з орудним відмінком часу, як:

«цими днями» – замість «на цих днях»;

«іншим часом» – замість «в інший час».

За матеріалами «Апостроф», «Горох»