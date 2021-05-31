На горі Піп Іван в ніч на 31 травня випав сніг

На високогір’ї українських Карпат уже другий день поспіль фіксують сніг. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пункт у Facebook. Синоптики таке явище не вважають аномальним і пояснюють його загальними змінами погоди цього року.

Погоду на високогір’ї Карпат фіксують на висоті 2021 метр працівники обсерваторії, що розташована на горі Піп Іван. У неділю, 30 травня, на вершині зафіксували температуру +1° та рясний сніг. У понеділок, 31 травня, працівники обсерваторії знову повідомили про те, що на вершині падає сніг, а температура зранку становить 0°.

Як пояснив ZAXID.NET керівник Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології Володимир Фригович, сніг на високогір'ї може випасти навіть тоді, коли на рівнині доволі тепло.

«Цей рік відрізняється – приблизно на місяць йде відхилення від норми і температурний режим у нас цього року дійсно інший. Ми звикли раніше, що і в березні могла бути майже літня температура, і в квітні. А цього року ми бачимо, що період цвітіння набагато пізніше почався, період вегетації проходить пізніше. Тому на цей рік випадання снігу у високогір’ї в травні було очікуваним явищем», – пояснює Володимир Фригович.

У найближчі кілька днів погода в горах має покращитись. За даними синоптиків, уночі на високогір’ї ще можливі дощі, а вдень вже буде тепліше.

«Вторгнення арктичної, холодної, повітряної маси і проходженням атмосферних фронтів від північних циклонів над Івано-Франківською областю і спричинило випадіння снігу на високогір’ї. Формування снігового покриву в кінці травня не є аномалією. Сподіваємося, що протягом 1-5 червня хіба що вночі ще буде дощ чи мокрий сніг, а загалом по області погода має покращитись», – пояснила ZAXID.NET синоптикиня Оксана Футулуйчук.

За прогнозами синоптиків, у Львівській області на початку червня потепліє до 25С°.