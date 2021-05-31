На початку червня у Львові та області прогнозують потепління до 25°C. Підвищення температури варто очікувати із п’ятниці, 4 червня.

Синоптики регіонального гідрометцентру повідомляють, що у вівторок, 1 червня, на Львівщині буде хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, а вдень можливий короткочасний дощ. Протягом дня температура повітря коливатиметься від 9°C до 14°C.

У середу, 2 червня, на Львівщині також буде хмарно з проясненнями, але температура повітря зросте до 17°C.

Протягом 3 – 7 червня у Львові та області можливі короткочасні дощі, проте температура повітря буде зростати. У четвер, 3 червня, денна температура зросте до 18°C.

Із п’ятниці, 4 червня, та протягом вихідних варто очікувати потепління до 20°C – 25°C.