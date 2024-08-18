Тіло чоловіка 17 серпня знайшли водолази

У суботу, 17 серпня, в озері села Луб'яна Стрийського району потонув 37-річний чоловік. У пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій розповіли, що водолази того ж дня дістали тіло з озера.

«Близько обіду рятувальники отримали повідомлення, що ймовірно потонув чоловік. На місце події виїхала оперативна група Стрийського району й виявили, що зниклий втопився в сільському озері», – йдеться в повідомленні ДСНС.

Тіло чоловіка знайшли водолази Львівської центральної рятувально-водолазної служби. Наразі деталі події з'ясовують правоохоронці.