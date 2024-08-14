У річці Сірет на Буковині втопився 21-річний чоловік. Медики намагалися реанімувати буковинця, однак зробити цього не вдалося. Нещасний випадок стався на межі сіл Лукавці та Вовчинець Вижницького району.

Виклик про те, що в річці Сірет втопився чоловік до служби порятунку надійшов о 20:25 13 серпня. На місце події одразу відправили черговий караул управління ДСНС, повідомило «Суспільне.Чернівці».

За словами речниці обласного управління ДСНС Буковини Мирослави Іванчук, коли рятувальники прибули на місце, то чоловіка з води дістали місцеві жителі. На місце події також викликали бригаду швидкої медичної допомоги.

Лікарі намагалися врятувати чоловіка, проводили реанімаційні заходи, однак повернути його до життя не вдалося. Тіло потопельника передали працівникам поліції для проведення судово-медичної експертизи. За фактом загибелі 21-річного чоловіка в поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок).

За даними ДСНС Буковини, загалом на водоймах області від початку року загинули 15 людей, серед них троє – діти. Водночас, за інформацією рятувальників, ще 20 людей вдалося врятувати, зокрема, чотирьох дітей.