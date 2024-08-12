В Тернополі біля старого причалу втопилася 50-річна жінка. Тіло жінки знайшли при березі зі сторони вул. Івана Мазепи. Щоб дістати потопельницю, на місце події місцеві жителі викликали рятувальників.

У Тернопільському ставі жінка втопилася 10 серпня. Про це повідомили в Telegram-каналі «20 хвилин». Також цю інформацію ZAXID.NET підтвердив пресофіцер головного управління ДСНС Тернопільщини Андрій Брик. Нещасний випадок трапився поблизу старого причалу на вул. Івана Мазепи, 2.

«На телефон Служби порятунку надійшла інформація про те, що в ставі втопилася людина. Це повідомлення ми отримали о 17:15. На місце події одразу відправили рятувальний загін», – зазначив Андрій Брик.

За даними рятувальників о 17:21 знайшли тіло і почали його витягувати з води. За зовнішніми ознаками, жінці було приблизно 50 років. Рятувальники передали тіло медикам для експертизи. На місці події також працювали правоохоронці. Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок). Наразі з'ясовують причини і обставини цієї події.