До спецоперації залучили водолаза та рятувальників

Поблизу Тернополя в річці виявили тіло 69-річної жінки. Потопельницю знайшли увечері 1 серпня в селі Буцнів. До спецоперації залучили водолаза та рятувальників.



Про те, що в річці в селі Буцнів перебуває жінка без ознак життя, в службу порятунку повідомили місцеві жителі. Тіло потопельниці люди виявили увечері 1 серпня. Воно перебувало за кілька метрів від берега річки Серет.

«На місце одразу прибули рятувальники з Тернопільського загону. Водолази, які також приїхали на місце події, вилучили тіло з води та передали працівникам поліції», – повідомили в ДСНС Тернопільщини в п’ятницю, 2 серпня.

Правоохоронці встановили, що загибла – це зникла напередодні 69-річна тернополянка. Про її зникнення два дні тому заявили родичі. В поліції за фактом смерті людини порушили кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок).

В службі порятунку Тернопільщини зазначили, що всього з початку року на водоймах області загинуло 28 людей, з них 5 неповнолітніх.