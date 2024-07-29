Нещасний випадок стався на річці Збруч

На Тернопільщині чоловік через сильний вітер перевернувся на човні і зник під водою. Нещасний випадок стався на річці Збруч в Чортківському районі. За словами місцевих жителів, чоловік рибалив на річці, не втримався у човні і випав з нього.

Нещасний випадок стався о 18:53 28 липня на річці Збруч у селі Кокошинці Гримайлівської громади Чортківського району. До оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про те, що внаслідок перекидання човна на річці Збруч під водою зник 40-річний чоловік.

«До пошуків зниклого залучили один рятувальний човен та 5 рятувальників. Пошуки не дали результатів. 29 липня пошукові роботи продовжились із залученням водолазів. Всього на місці події працює 12 бійців ДСНС, 4 одиниці техніки. До пошуків залучено і місцеве населення», – повідомили в ДСНС Тернопільщини в понеділок, 29 липня.

Рибалку продовжують шукати 29 липня

Наразі тіла 40-річного місцевого чоловіка ще не знайшли. Рятувальники Тернопільщини зазначають, що людям слід обережно поводитися біля водойм під час відпочинку чи риболовлі. В Службі порятунку повідомили, що 28 липня стався ще один нещасний випадок, який завершився щасливо. Він трапився у Тернополі на пляжі «Циганка». Там, внаслідок сильного вітру перекинувся човен з рибалкою. Чоловік, опинившись у воді, не міг самостійно дістатися берега.

Очевидці на місце події викликали рятувальників. Бійці ДСНС оперативно прибули на місце і витягнули з води чоловіка. Його передали в руки медикам бригади швидкої допомоги.