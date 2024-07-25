Тіло виявили за 20 метрів від берега

На Тернопільщині з річки Дністер рятувальники витягнули потопельника. Тіло у річці помітили жителі села Набережне Золотопотіцької громади. Вони й повідомили про інцидент в місцеву поліцію та на Службу порятунку.

Повідомлення про ймовірного потопельника в річці Дністер надійшло до оперативно-диспетчерської служби від місцевих жителів увечері 24 липня. Місцеві жителі зазначили, що у річці Дністер поблизу села Набережне Золотопотіцької громади Чортківського району виявили тіло без ознак життя. Потопельник знаходився за 20 м від берега.

«На місце події прибув черговий караул 9 пожежно-рятувальної частини та представники поліції. Боєць ДСНС одягнув спеціальний гідрокостюм та за допомогою рятувальної мотузки витягнув тіло на берег», – повідомили в ДСНС Тернопільщини в четвер, 25 липня.

Поліцейські встановили особу загиблого чоловіка – це місцевий житель, віком 36 років. Родичі загиблого розповіли, що він вийшов з дому в обідню пору напередодні і не повернувся. Правоохоронці вилучили тіло чоловіка і направили для проведення судово-медичної експертизи. За фактом утоплення люди порушили кримінальну справу за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок).