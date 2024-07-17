Хлопець зайшов на глибину і зник під водою

У Тернополі на «Дальному пляжі» у воді потонув 16-річний хлопець. Неповнолітній зайшов на глибину, почав купатися і раптово зник під водою. Друзі хлопця почали бити на сполох і викликали рятувальників. Працівники ДСНС та водолази його тіло шукали 3 години.

Нещасний випадок стався 16 липня на відпочинковій зоні на «Дальному пляжі». Близько 18:00 з поля зору зник неповнолітній хлопець. Його друзі почали бити на сполох і викликали рятувальників. Спецслужби, які приїхали на місце, для пошуку залучили техніку.

«До нас надійшов виклик, що у ставі на пляжі зник неповнолітній хлопець. Фахівці виїхали на місце і проводили пошуково-рятувальну операцію. Загалом до пошуку долучили два відділення першої державної пожежно-рятувальної частини та катер. Станом на 21.23 тіло неповнолітнього знайшли», – зазначив ZAXID.NET речник ГУ ДСНС України в Тернопільській області Сергій Данілін.

Загалом, в пошуковій операції брали участь 15 рятувальників, у тому числі 4 водолази. Вони використовували для пошуків 4 одиниці техніки та 3 плавзасоби.

Додамо, що о 23:00 15 липня на пляжі «Циганка» випадкові перехожі у воді виявили непритомного 26-річного чоловіка. Врятувати його не вдалося, він загинув від утоплення.