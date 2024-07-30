Наразі особу потопельника ще не встановили

На Буковині неподалік гірського поселення в річці Черемош виявили потопельника. Люди на місце викликали рятувальників і повідомили про подію правоохоронців. Працівники ДСНС витягнули тіло чоловіка та всюдиходом доставили його в село. Наразі особу потопельника ще не встановили.

Повідомлення про невідомого чоловіка, який, ймовірно, втопився в річці на Службу порятунку надійшло від правоохоронців. Поліцейські зазначили, що щоб дістати тіло, то необхідно залучити спецтехніку. Потопельника виявили на території села Мигове Берегометської територіальної громади.

«На місце виклику прибули фахівці гірської пошуково-рятувальної групи. За допомогою спорядження рятувальники дістали тіло чоловіка з води, переклали його на ноші та всюдиходом доставили до села», – повідомили в ДСНС Буковини в вівторок, 30 липня.

Потопельника передали правоохоронцям. Поліцейські направили загиблого чоловіка на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. За фактом загибелі людини правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок).