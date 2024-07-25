25-річний Веніамін Ловчий служив в Національній гвардії України

На Буковині під час відпустки на водоймі в рідному селі загинув військовослужбовець. Інцидент стався в населеному пункті Кулішівка, повідомили в Сокирянській міській раді. 25-річний воїн Веніамін Ловчий служив в Національній гвардії України.

Нещасний випадок на місцевій водоймі після обіду трапився 24 липня. У воді потонув 25-річний житель села Кулішівка, військовослужбовець Веніамін Ловчий. Чоловік приїхав додому у відпустку. Про інцидент повідомили в Сокирянській міській раді в четвер, 25 липня.

«Веніамін Ловчий став на захист держави від ворога з перших днів повномасштабного вторгнення. До того він брав участь у антитерористичній операції. За особливі досягнення під час виконання бойових завдань Веніамін Ловчий був відзначений численними нагородами, в тому числі відомчою відзнакою – нагрудним знаком “За доблесну службу” командувача Національної гвардії України», – зазначили в міській раді Сокирян.

У чоловіка залишилася донька, дружина та батьки. 25 липня траурний кортеж з тілом захисника проїхав населеними пунктами Сокирянської громади з міста Сокиряни – с. Коболчин – с.Сербичани – ст.Романківці – с.Вітрянка – с.Кулішівка. Поховають військовослужбовця 26 липня в селі Кулішівка.