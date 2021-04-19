Давид Шартава воював в складі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади

Унаслідок обстрілів українських позицій в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» напередодні, 18 квітня, загинув грузин Давид Шартава – старший солдат 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

«Щирі співчуття родині полеглого воїна. Розділяємо біль втрати з близькими та зробимо все аби противник пожалкував, що вчинив цей злочин», – йдеться в повідомленні 128-ї ОГШБр «Закарпатський легіон».

Як пише Новинарня, Давид «Дато» Шартава – грузин із Тбілісі. На війні з Росією із перших років. До Збройних сил України прийшов в складі «Грузинського легіону».

Нагадаємо, що 18 квітня бойовики обстріляли українські позиції в зоні ООС. В результаті обстрілу один боєць загинув, ще один дістав поранення.