Площа займання становила 50 квадратних метрів

У середу, 22 червня, в Ростовські області РФ ударний безпілотник близько 9:00 ранку атакував Новошахтинський нафтопереробний завод внаслідок чого на підприємстві сталася пожежа.

Пожежа почалася на установці з переробки нафти, інформують російські ЗМІ. Площа займання становила 50 м2, постраждалих нема.

Новошахтинський НПЗ – найбільший постачальник нафтопродуктів на півдні Росії. Він також є єдиним діючим НПЗ у Ростовській області. Завод спеціалізується на виробництві мазуту, суднового та дизельного палива і бензину.

Згодом у соцмережах було опубліковано відео, на якому зафіксовано атаку безпілотника. На кадрах видно, як БПЛА наближається до заводу і врізається в нього. Стався вибух та займання.

відео Мілітарний портал

Голоси за кадром обговорюють, що безпілотник «прилетів з України». «Зі сторони України прилетів?», – запитує один очевидець іншого. Той підтверджує: «Так, з тої сторони прилетів».

Близько 11:00 у російські рятувальники повідомили, що пожежу на НПЗ загасили.

Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе pic.twitter.com/Bsiob8DQky — Stanislav Tsykalovskyi (@proctolog) June 22, 2022

Новошахтинський завод нафтопродуктів було введено в експлуатацію у 2009 році. За даними журналістів проекту «Схеми» на початку анексії українського Криму 27 лютого 2014 року дружини депутатів від ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака – Оксана Марченко та Наталія Лавренюк отримали свої частки у Новошахтинському заводі нафтопродуктів.

У квітні минулого року повідомлялось, що компанія «Петон», яка є підрядником російського газового монополіста «Газпрому», стала новим власником Новошахтинського заводу нафтопродуктів у Ростовській області РФ.

Як інформував ZAXID.NET, раніше на двох нафтобазах у російському Брянську сталися великі пожежі. Одній із пожеж передували кілька вибухів.