В шведському Мальме внаслідок перестрілки між бандами загинули троє людей

СвітВолодимир Пиріг, сьогодні, 14:562650

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В розташованому неподалік відділення поліції інтернет-кафе у шведському місті Мальме у понеділок, 18 червня, сталася перестрілка між бандами, внаслідок якої були розстріляні шестеро людей, троє з них загинули.

У місцевій поліції повідомили, що третя жертва трагедії померла у лікарні Мальме у вівторок, 19 червня. Всього в перестрілці постраждали чоловіки віком від 19 до 31 року, пише агенція Reuters.

У поліції повідомили, що учасники перестрілки мають стосунок до організованих злочинних груп, адже того дня у Мальме відбулося

три-чотири конфлікти між організованими злочинними групами. Зі слів представника місцевої поліції, усі загиблі й постраждалі є членами однієї з цих бандитських груп.

Reuters також зазначає, що за останні роки кількість вбивств у Швеції не змінилася, але кількість перестрілок і злочинів, пов’язаних з бандами зросла, що стало предметом виборчої кампанії місцевих правих політсил, які вважають, що зростання насильства пов'язане зі зростанням кількості мігрантів, що прибули до країни, та з їхньою поганою інтеграцією.

Між тим Євросоюз раніше оприлюднив дослідження, результати якого показали, що Швеція стала лідером за кількістю вбитих чоловіків віком 15-29 років унаслідок насильства з застосуванням вогнепальної зброї з-поміж 13 країн, в яких проходило дослідження. При цьому Reuters не оприлюднило списку країн, де проходило це дослідження.

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