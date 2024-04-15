В приміщенні видачі зброї обладнали куленепробивні кімнати

В поліції Тернопільщини започаткували пілотний проект, який стосується електронної видачі зброї. Відтепер озброєння правоохоронці можуть отримати лише при проходженні ідентифікації обличчя та персональної картки з чипом. Також в приміщенні видачі зброї обладнали куленепробивні кімнати.

Нову зброярню в управлінні поліції Тернопільщини обладнали в рамках впровадження «Ситуативного центру». Про це ZAXID.NET розповів керівник поліції області Сергій Зюбаненко.

«Коли почалося повномасштабне вторгнення, потрібно було швидко озброїти наших працівників. За нашими нормативними актами ця процедура досить тривала. Ми в Тернополі вивчили цю проблематику і запровадили пілотний проект із видачі зброї працівникам за допомогою сучасних технологій. Працівники використовують електромагнітну картку, щоб отримати доступ до сховища», – додав начальник головного управління Нацполіції у Тернопільській області Сергій Зюбаненко.

На дверях у сховище облаштували подвійну аутентифікацію: за карткою і за скануванням обличчям її власника. Відтепер, якщо працівнику необхідно отримати зброю, то він повинен пройти подвійну перевірку і лише тоді йому буде надано доступ до сховища.

«У приміщенні, де зберігається зброя, у кожного з працівників є власна комірка, яка відкривається з допомогою картки. Всі ці дії фіксуються в електронному журналі», – заступник начальника управління організаційно-аналітичного забезпечення управління Нацполіції Тернопільщини розповів Роман Бовсуновський.

В зброярні також облаштували чотири сучасні приміщення для споряджання, розряджання та чищення табельної зброї замість одного приміщення, яке було досі. Вони куленепробивні і зачиняються лише з середини. Це зробленого для того, за словами поліцейських, щоб ніхто не міг без дозволу увійти в кімнату. Також така система запобігатиме випадковим травмам під час спорядження зброї.

Нову систему облаштували за гроші, які були виділені на створення «Ситуативного центру» поліції. Це приблизно 25 млн грн, які надійшли з міських, обласного та загальнодежавного бюджетів.