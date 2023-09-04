Жінка та дитина перебувають у лікарнях

На Тернопільщині травми в ДТП отримала 26-річна жителька Рівного та її 2-річна дитина. Їх автомобіль на швидкості перекинувся на трасі Тернопіль – Чортків. Водійку та малолітню пасажирку швидка доправила до медзакладів області.

Аварія трапилася близько 14:00 у неділю, 3 вересня, у Тернопільському районі. На автомобільній дорозі Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече на виїзді із села Мишковичі Тернопільського району водійка автомобіля Fiat 500 не впоралася з керуванням та перекинулася у кювет. Жителі села викликали на місце поліцію та бригаду швидкої допомоги.

«Автомобіль з'їхав у кювет та там перекинувся. Водійку та малолітню пасажирку забрали до медичних закладів. Патрульні поліцейські забезпечили регулювання дорожнього руху на даній ділянці», — зазначили в поліції Тернопільщини в понеділок, 4 вересня.

Від удару в автомобіля відірвало передню частину, одне з коліс та мотор. Очевидці та поліція допомогли вибратися водійці та дитині. Медики швидкої допомоги доправили 2-річну постраждалу дівчинку в Тернопільську обласну дитячу лікарню, а її маму — в Тернопільську міську лікарню швидкої допомоги. Лікарі медзакладів стан мами і дитини оцінюють як середньої важкості. Дитина не перебуває в реанімації.

Правоохоронці зареєстрували факт ДТП в ЄРДР за ч. 1. ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило травмування людей). Поліція з'ясовує всі обставини аварії.