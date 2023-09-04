На місці ДТП працюють патрульні поліейські

Вранці, 4 вересня, в Івано-Франківську трапилася масова ДТП. В аварії на перетині вулиць Довженка і Дорошенка, що на околиці міста, зіштовхнулося шість автомобілів. В поліції, попередньо, повідомляють про трьох постраждалих.

Наразі на місці ДТП працюють патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та медики бригади швидкої допомоги, повідомила «Галка». У коментарі ZAXID.NET в поліції Прикарпаття підтвердили, що аварія за участю шістьох автомобілів трапилася вранці, і в ній є постраждалі.

За попередніми даними, водій Toyota, виїжджаючи з другорядної вулиці Дорошенка, зіткнулася з Mercedes, що рухався по Довженка зі сторони Чорновола. Mercedes викинуло на зустрічну дорогу, де авто зіштовхнулося з ВАЗ. Через це зіткнення постраждали також Škoda Fabia, Ford та ще один ВАЗ.

Наразі на вулицях Довженка та Дорошенка, а також на прилеглих дорогах виникли значні затори. На місці аварії рух регулюють патрульні. У поліції повідомили, що з місця ДТП у лікарню госпіталізували трьох людей. Решта водіїв та пасажирів від госпіталізації відмовилися.