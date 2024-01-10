Підвищену плату встановили лише на літній період

Вартість харчування для дітей в дитячих дошкільних закладів Тернопільської громади влітку зросте на 10%. В середньому воно подорожчає від 4 до 6 гривень на день залежно від групи дитсадка. Відповідне рішення прийняли 10 січня на виконавчому комітеті Тернопільської міської ради.

Рішення «Про встановлення вартості харчування та нарахування батьківської плати» наразі ще не оприлюднили на сайті Тернопільської міської ради. Однак в проектах рішень виконавчого комітету воно вже є у доступі.

До розгляду виконкому, який засідав 10 січня, пропонувалося затвердити оплату харчування в дитсадках на рівні другого півріччя 2023 року, а у літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня збільшити батьківську плату на 10 %.

Відповідно до 1 червня батьки, які не зареєстровані за місцем проживання в громаді Тернополя, оплачуватимуть:

40 грн у І молодших та молодших групах з терміном перебування дітей 10 год 30 хв, 12 годин;

44 грн у І молодших та молодших групах з цілодобовим перебування дітей;

53 грн у середніх та старших групах з терміном перебування дітей 10 год 30 хв, 12 годин;

59 грн у середніх та старших групах з цілодобовим перебування дітей.

Якщо батьки зареєстровані у Тернопільській міській територіальній громаді, то міська рада і надалі компенсуватиме 30% оплати за харчування:

28 грн у І молодших та молодших групах з терміном перебування дітей 10 год 30 хв, 12 годин;

31 грн у І молодших та молодших групах з цілодобовим перебуванням дітей

37 грн у середніх та старших групах з терміном перебування дітей 10 год 30 хв, 12 годин;

41 грн у середніх та старших групах з цілодобовим перебуванням дітей.

На літній оздоровчий період управлінні освіти міської ради пропонувало збільшити вартість за харчування в дитсадках на одну дитину в день в середньому на 4-6 гривень.

З 1 червня по 31 серпня батьки, незареєстровані в громаді, оплачуватимуть:

44 грн у І молодших та молодших групах з терміном перебування дітей 10 год 30 хв, 12 годин;

48 грн 40 коп. у І молодших та молодших групах з цілодобовим перебуванням дітей;

58 грн 30 коп. у середніх та старших групах з терміном перебування дітей 10 год 30 хв, 12 годин;

64 грн 90 коп. у середніх та старших групах з цілодобовим перебуванням дітей.

Батьківська плата за харчування однієї дитини для батьків, які зареєстровані в громаді становить:

30 грн 80 коп. у І молодших та молодших групах з терміном перебування дітей 10 год 30 хв, 12 годин;

34 грн 10 коп. у І молодших та молодших групах з цілодобовим перебуванням дітей;

40 грн 70 коп. у середніх та старших групах з терміном перебування дітей 10 год 30 хв, 12 годин;

45 грн 10 коп. у середніх та старших групах з цілодобовим перебуванням дітей.

Додамо, що в середньому батьківська плата за харчування в дитсадках Тернополя зростає щороку. 1 лютого 2023 року вартість зросла в середньому на 10 гривень. Рік перед тим, 23 лютого 2022 року, оплату за харчування знову ж таки піднімали на 30%. Тоді в середньому вартість одного дня зросла від 7 до 13 гривень.