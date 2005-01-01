В Туреччині розбився автобус з нелегалами: 17 загиблих

Внаслідок аварії автобуса, що перевозив нелегальних мігрантів, у турецькій провінції Игдир на крайньому сході країни ввечері у четвер, 29 березня, загинули 17 осіб, ще 36 дістали ушкодження. Медики повідомляють, що дехто з травмованих перебуває у тяжкому стані, повідомала у п’ятницю «Німецька хвиля».

За даними місцевих ЗМІ, автобус, розрахований на 14 осіб, перевозив понад 50 пасажирів і в’їхав у вуличний ліхтар, після чого вибухнув. Пасажирів розкидало по трасі. На цьому рейсі перебували мігранти з Ірану, Пакистану та Афганістану. Місцева прокуратура відкрила провадження за фактом інциденту. Поліція намагається встановити особу водія.

Турецька інформагенція «Anadolu» повідомила, що таким самим маршрутом інший автобус також перевозив нелегальних мігрантів, однак правоохоронці затримали його і заарештували 13 мігрантів.

Як повідомляв ZAXID.NET, 13 березня в Туреччині внаслідок зіткнення пасажирського автобуса з вантажівкою загинули 13 людей.