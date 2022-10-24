Протестувальники трималиплакати «Орбане, зникни» і «Немає вчителів – немає майбутнього»

Тисячі угорців, зокрема вчителі та студенти, пройшли в неділю через Будапешт на знак протесту проти уряду, вимагаючи підвищення заробітної плати для вчителів та стримування інфляції. Про це повідомляє Reuters.

Протестувальники, рухаючись по мосту через Дунай, тримали плакати «Орбане, зникни» і «Немає вчителів – немає майбутнього». На останньому із серії антиурядових протестів учасники заявили, що його уряд підвів вчителів, давши їм мізерні зарплати, в той час, як інфляція, яка перевищила 20% у вересні та продовжує зростати, стає нестерпною. ЗМІ водночас не називають точної кількості учасників мітингу, повідомляючи, що мова йде про «тисячі мітингувальників».

Зазначимо, що у неділю, 23 жовтня, країна відзначала річницю повстання 1956 року проти радянської влади. Днем раніше Орбан заявив, що наступний рік буде пов'язаний з проблемами через війну в Україні. При цьому, за його словами, у ЄС спостерігається «фінансова криза й економічний спад».

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«У 1956 році ми дізналися, що у важкі часи необхідна єдність... Ми збережемо економічну стабільність, у всіх буде робота, ми зможемо захистити схему стримування цін на енергоносії, і сім'ї не будуть залишені на самоті», – виголосив прем’єр.

Обмеження цін у рахунках за газ та електроенергію було ключовим елементом політики Орбана, але витрати на цю схему різко зросли через стрімке подорожчання енергоносіїв. Уряд з 1 серпня був змушений скасувати верхню межу для домогосподарств з високим споживанням.

На початку жовтня національна валюта Угорщини – форинт упав до рекордно низького рівня, що змусило центральний банк в екстреному порядку підвищити процентні ставки. Крім того, через проблеми з верховенством права Єврокомісія раніше рекомендувала покарати Угорщину на суму 7,5 млрд євро.