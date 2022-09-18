Європейська комісія в неділю рекомендувала не виділяти Угорщині 65% коштів за трьома програмами з ключового фонду ЄС через проблеми з верховенством права. Про своє рішення Європейська комісія повідомила у неділю, пише «Європейська правда».

«Сьогоднішнє рішення є чіткою демонстрацією рішучості Комісії захистити бюджет ЄС і використовувати всі наявні інструменти для досягнення цієї важливої ​​мети», – заявив Єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган.

У заяві Єврокомісії йдеться, що вона пропонує «призупинити 65% зобов’язань для трьох операційних програм у рамках політики згуртованості», а також «заборону укладати юридичні зобов'язання з трастами суспільного інтересу за програмами, що реалізуються в прямому та опосередкованому управлінні».

За оцінкою угорських ЗМІ, йдеться про блокування суми у приблизно 7,5 млрд євро на бюджетний період до 2027 року. Водночас Єврокомісія заклала основу для можливого компромісу, який дозволить Будапешту зберегти гроші.

Остаточне рішення повинна протягом місяця ухвалити Рада ЄС, щоб кваліфікованою більшістю вирішити, чи вживати такі заходи. За виняткових обставин цей період може бути продовжений максимум на два місяці.