В Угорщині відкрили почесне консульство України

СвітАндрій Стець, сьогодні, 10:314260

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В Угорщині відкрили почесне консульство України
фото з відкритих джерел

У середу, 7 листопада, в угорському місті Шіофок відкрили Почесне консульство України.

«Приємна і важлива подія в розвитку українсько-угорських відносин: сьогодні разом з уповноваженим міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини зі зв'язків з почесними консулами Дердемом Шухою урочисто відкрили Почесне консульство України в місті Шіофок. До його компетенції належатимуть області Зала, Веспрем і Шомодь», - повідомила посол України в Угорщині Любов Непоп у Facebook.

Непоп також розповіла, що вже вручила знову почесному консулу Золтану Хорвату консульський патент і екзекватуру.

Фото Любові Непоп

«Разом з Золтаном Хорватом ми вже зробили кілька корисних справ: у травні 2017 року за його фінансування в рамках проекту «Зігрій душу» у м. Печ пройшли 10-денну арт-реабілітацію семеро учасників АТО, у вересні 2017-го на кошти, зібрані з ініціативи Хорвата, в м. Волноваха відкрили сучасний дитячий майданчик європейського зразка, в грудні 2017-го за фінансової підтримки Хорвата в Угорщині проведено міжнародний соціальний проект «Дитячий футбол світу», - зазначила Непоп.

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