Влада китайського міста Ухань вирішила перевірити на коронавірус усіх 11 млн мешканців. Нещодавно в місті вперше з 2020 року виявили сім випадків зараження Covid-19. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Про сім випадків інфікування коронавірусом в місті влада Уханя повідомила ще 2 серпня. Хворобу виявили в працівників, які приїхали з інших регіонів Китаю. Це перші випадки з червня 2020 року.

Нагадаємо, що перший офіційний випадок зараження коронавірусом виявили саме в Ухані у 2019 році. Після початку пандемії місто 76 днів фактично було відрізаним від зовнішнього світу через жорсткі карантинні обмеження.

Через жорсткі заходи у боротьбі із коронавірусом Пекіну вдалося припинити подальше поширення Covid-19 в середині країни. Так, з літа 2020 в Китаї фіксували лише кілька випадків локальних спалахів.