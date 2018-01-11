В Україні дозволили зберігати вільні бюджетні кошти в іноземній валюті

Кабінет міністрів дозволив розміщувати тимчасово вільні бюджетні кошти єдиного казначейського рахунку на депозитних рахунках в іноземній валюті. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 11 січня.

Як повідомила «Економічна правда», Кабмін прийняв постанову «Про внесення зміни до пункту 6 Порядку розміщення тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунку та коштів валютних рахунків державного бюджету на депозитних рахунках». Внесені зміни передбачають можливість тимчасово розміщувати вільні бюджетні кошти єдиного казначейського рахунку на депозитних рахунках в іноземній валюті.

До цього дозволялося розміщувати бюджетні кошти виключно в гривні.