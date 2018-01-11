В Україні дозволили зберігати вільні бюджетні кошти в іноземній валюті

ЕкономікаВолодимир Пиріг, сьогодні, 16:351420

До теми

Кабінет міністрів дозволив розміщувати тимчасово вільні бюджетні кошти єдиного казначейського рахунку на депозитних рахунках в іноземній валюті. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 11 січня.

Як повідомила «Економічна правда», Кабмін прийняв постанову «Про внесення зміни до пункту 6 Порядку розміщення тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунку та коштів валютних рахунків державного бюджету на депозитних рахунках». Внесені зміни передбачають можливість тимчасово розміщувати вільні бюджетні кошти єдиного казначейського рахунку на депозитних рахунках в іноземній валюті.

До цього дозволялося розміщувати бюджетні кошти виключно в гривні.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Держказначейство отримало конфісковані $1,5 млрд Януковича та його оточення ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук