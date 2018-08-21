В Україні планують змінити вимоги до теплоізоляції будівель

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України планує впровадити європейські вимоги до проведення фасадної теплоізоляції будівель. Про це повідомила прес-служба відомства.

Такі зміни в міністерстві аргументують можливістю для громадян економити до 15% теплової енергії на ресурсах щороку.

«Під час оновлення ДБН щодо фасадної теплоізоляції ми запропонували привести у відповідність до європейських вимоги щодо проведення таких заходів, впровадити використання сучасних технологій та матеріалів, підвищити надійність їх використання. Завдяки цьому українці зможуть заощаджувати до 15% тепла. Загалом це близько 3 млрд грн економії за умови термомодернізації 3% всіх будівель щороку. І чим більше буде реконструюватися та будуватися таких будинків, тим більше зростатиме економія», - розповіли у відомстві.

У міністерстві також уточнили, що проведення таких заходів дозволить також на 15-20% підвищити термін експлуатації будівель.