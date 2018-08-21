В Україні планують змінити вимоги до теплоізоляції будівель

СуспільствоЮрій Братюк, 21 серпня4310

До теми

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України планує впровадити європейські вимоги до проведення фасадної теплоізоляції будівель. Про це повідомила прес-служба відомства.

Такі зміни в міністерстві аргументують можливістю для громадян економити до 15% теплової енергії на ресурсах щороку.

«Під час оновлення ДБН щодо фасадної теплоізоляції ми запропонували привести у відповідність до європейських вимоги щодо проведення таких заходів, впровадити використання сучасних технологій та матеріалів, підвищити надійність їх використання. Завдяки цьому українці зможуть заощаджувати до 15% тепла. Загалом це близько 3 млрд грн економії за умови термомодернізації 3% всіх будівель щороку. І чим більше буде реконструюватися та будуватися таких будинків, тим більше зростатиме економія», - розповіли у відомстві.

У міністерстві також уточнили, що проведення таких заходів дозволить також на 15-20% підвищити термін експлуатації будівель.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Комунальники не встигають із підготовкою до опалювального сезону, – Мінрегіон ZAXID.NET
У Мінрегіонбуді вважають практично неможливою реконструкцію «хрущовок» ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук