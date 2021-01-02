В Україні з 1 січня 2021 року почало діяти нульове мито на ввезення вина з Європейського Союзу. Це передбачено зобов'язаннями України щодо обнулення імпортних мит на низку товарів протягом семирічного періоду після укладення економічної частини Угоди про асоціацію з ЄС, пише профільний сайт AgroPolit.

До цього мито на ввезення вина з ЄС становило 0,3-0,4 євро за літр.

2019 року Україна експортувала вина на 11,9 млн доларів. Найбільшим зовнішнім ринком для українських виноробів став Казахстан, куди продали винної продукції на 1,3 млн доларів. Окрім того, одним із найбільших ринків залишається Німеччина (1 млн доларів). При цьому імпорт вина становив 146,7 млн доларів, йдеться в даних Держстату.

Згідно з повідомленням Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», Україні загрожує втрата внутрішнього ринку винопродукції. Причинами цього є зменшення обсягів збору й переробки винограду на виноматеріали, обмежена купівельна спроможність, експансія товарів іноземного виробництва.

Зокрема, 2019 року на виноматеріали було перероблено лише 124 тис. тонн, що удвічі менше показників попередніх років – 271 тис. тонн у 2017 році і 274 тис. тонн у 2018 році.