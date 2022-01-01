Із 1 січня 2022 року Державне підприємство «Поліграфічний комбінат "Україна"» підвищило вартість бланків, на яких виготовляють ІD-картки та закордонні паспорти.

Як повідомили у Державній міграційній службі, виготовлення ІD-картки впродовж 20 робочих днів тепер коштуватиме 372 грн, а впродовж 10 робочих днів – 498 грн. Виготовити закордонний паспорт упродовж 20 робочих днів коштує 733 грн, а впродовж 7 днів – 1085 грн.

Подорожчання стосується виготовлення повторних чи протермінованих документів. Як і раніше, вперше отримати ID-картку громадяни України можуть безкоштовно. Тоді як закордонний паспорт подорожчав у середньому на 40 грн.

У Державній міграційній службі додали, що ті, хто оплатив виготовлення документів до 31 грудня 2021 року, отримає їх за старою ціною. Тим, хто оплатив після 31 грудня, доведеться оплатити виготовлення документів за новою ціною.