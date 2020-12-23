Уряд підтримав безкоштовне оформлення закордонних паспортів для частини громадян
Законопроект про пільгове оформлення закордонних паспортів винесуть на розгляд Верховної Ради
Суспільство — Юрій Братюк, сьогодні, 21:420
Кабінет міністрів України підтримав пропозицію про безкоштовне оформлення закордонних паспортів та надання нотаріальних послуг в українських закордонних дипустановах для окремих категорій громадян.
Про це 23 грудня повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Зокрема, пільги на сплату консульського збору в українських закордонних дипустановах зможуть отримати:
- постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи 1-ї та 2-ї категорії;
- люди з інвалідністю 1-ї та 2-ї груп;
- діти з інвалідністю.
Кулеба зазначив, що схвалений на засіданні Кабінету Міністрів України проект закону найближчим часом винесуть на розгляд Верховної Ради.
Нагадаємо, що з 21 листопада Національний банк України (НБУ) дозволив використовувати електронний паспорт з мобільного додатку «Дія» для здійснення операцій у касах банків.
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