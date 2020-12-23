Кабінет міністрів України підтримав пропозицію про безкоштовне оформлення закордонних паспортів та надання нотаріальних послуг в українських закордонних дипустановах для окремих категорій громадян.

Про це 23 грудня повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Зокрема, пільги на сплату консульського збору в українських закордонних дипустановах зможуть отримати:

постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи 1-ї та 2-ї категорії;

люди з інвалідністю 1-ї та 2-ї груп;

діти з інвалідністю.

Кулеба зазначив, що схвалений на засіданні Кабінету Міністрів України проект закону найближчим часом винесуть на розгляд Верховної Ради.

Нагадаємо, що з 21 листопада Національний банк України (НБУ) дозволив використовувати електронний паспорт з мобільного додатку «Дія» для здійснення операцій у касах банків.