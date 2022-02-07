Головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін повідомив, що в середньому лише 20% українців, які захворіли на коронавірус, мають штам «Омікрон», тоді як у решти виявляють «Дельту». Однак ця картина змінюється щодня.

«В Україні наразі міксовий сценарій: з 2021 року залишився “хвіст” штаму “Дельта”, плюс починає з’являтися “Омікрон”, щодня все більше і більше. За даними вірусологічного моніторингу, 20% в середньому – це “Омікрон”, все інше – ще “Дельта”. Але картина постійно змінюється. Є регіони, де випадків “Омікрону” фіксується більш як 20%», – заявив Кузін в інтерв’ю журналу «Фокус».

Такими областями Кузін назвав Івано-Франківську, Львівську й Чернівецьку, тобто ті, де погіршилася епідситуація.

Нагадаємо, що штам «Дельта» характеризується важким перебігом і великою кількістю госпіталізацій, тодіі як «Омікрон» хоча й має більшу заразність, все ж протікає легше і викликає менше госпіталізацій. Деталі про симптоми «Омікрону» читайте на ZAXID.NET.

Раніше Ігор Кузін заявляв, що «Омікрон» витіснить «Дельту» в Україні через півтора місяця.