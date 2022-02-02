Незабаром на території України Covid-штам «Омікрон» витіснить варіант «Дельта». Це може статися вже за півтора місяця. Водночас Пік захворюваності прогнозується на середину лютого, повідомив головний державний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін.

«Світові тенденції підтверджують, що для витіснення одного штаму іншим потрібно до 8 тижнів поширення нового варіанту», – сказав він на брифінгу в середу, 2 лютого, повідомила «Українська правда».

За словами головного державного санітарного лікаря, наразі кількість випадків захворюваності на Covid-19 зросла до понад 35 тис. на добу. Утім, наразі у лікарні потрапляють менше пацієнтів з коронавірусною хворобою, ніж під час минулої хвилі пандемії.

«Розслаблятися не варто, тому що, за нашими прогнозами, пікові показники захворюваності припадуть на середину лютого», – зазначив Кузін.

Нагадаємо, що Covid-штам «Омікрон» є заразнішим за «Дельту», однак характеризується меншим рівнем госпіталізацій та смертності, а також легшими симптомами. За даними Міністерства охорони здоров’я, «Омікрон» вже виявили в 20 регіонах України.

Водночас наразі в 57 країнах виявили новий підвид штаму «Омікрон», який має на 33% вищу поширюваність. Найбільше інфікованих цим підвидом «Омікрону» наразі виявили в Данії.