Новий підвид варіанту коронавірусу «Омікрон» BA.2 виявився на 33% заразнішим, ніж перший варіант «Омікрону» BA.1, заявили данські науковці, дослідження яких ще не пройшло експертного рецензування, пише Reuters.

«Ми дійшли висновку, що Omicron BA.2 значно краще передається, ніж BA.1, і він також має властивості, які знижують захисний ефект вакцинації», – сказали дослідники.

BA.2 досліджували науковці з Копенгагенського університету, Статистичного управління Данії, Технічного університету Данії та Statens Serum Institut. Вони спостерігали за поширенням «Омікрону» у 8500 данських домогосподарствах протягом грудня та січня. Вони з’ясували, що новий підвид краще поширюється у домашніх умовах, порівняно з оригінальним «Омікроном».

«Якщо хтось із вашого дому підхопив “Омікрон” BA.2, ви маєте 39% імовірності зараження протягом 7 днів. Якщо ж ви інфікувалися BA.1, ця ймовірність становить 29%», – сказав провідний автор дослідження Фредерік Плеснер у коментарі Reuters.

Це означає, що люди, інфіковані BA.2, приблизно на 33% частіше заражають інших, порівняно з тими, хто заразився класичним «Омікроном».

Дослідження також показало, що BA.2 частіше заражає щеплених та ревакцинованих людей. Утім, вакцинація залишається ефективною, адже повністю щеплені люди значно рідше заражаються і передають будь-які підвиди іншим, порівняно з невакцинованими людьми.

Водночас науковці виявили, що ризик госпіталізації тих, хто інфікувався новим підвидом «Омікрону», такий самий як у тих, хто заразився оригінальним варіантом.

Наразі 82% нових випадків інфікування коронавірусом у Данії припадають саме на підвид BA.2. Також його вже виявили Сполучених Штатах, Великобританії, Швеції та Норвегії.

Як пише «Українська правда», BA.2 – це підвид варіанту коронавірусу «Омікрон», який зафіксували наприкінці 2021 року. З початку 2022 року цей штам витіснив перший варіант «Омікрону» і почав домінувати в Данії. Станом на 1 лютого, він поширився у 57 країнах і 30 штатах США.