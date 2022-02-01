Офіційно Львівщина перебуває в «жовтіій» зоні карантину, однак місто вирішило запровадити жорсткіші обмеження через ріст кількості хворих на ковід

У Львові посилять карантин для організаторів та учасників масових заходів, а також працівників та відвідувачів розважальних центрів. Тепер усі працівники та відвідувачі розважальних центрів, а також учасники масових заходів, повинні мати, окрім сертифікату про повну вакцинацію, ще й негативний тест на ковід. Відповідне рішення у вівторок, 1 лютого, ухвалила міська комісія з питань ТЕБ і НС.

Зважаючи на погіршення ситуації з коронавірусом у Львові, міська комісія з питань ТЕБ і НС заборонила роботу дитячих розважальних закладів, однак вирішила дозволити:

роботу ресторанів та кафе тільки за наявності сертифікату про повний курс вакцинації або негативного тесту на ковід у всіх працівників та відвідувачів закладу;

роботу непродовольчих ринків лише за умови повної вакцинації або негативного тесту на ковід у всіх працівників та відвідувачів;

роботу продовольчих ринків лише за умови повної вакцинації або негативного тесту у всіх працівників;

роботу спортзалів, фітнес-центрів, басейнів лише за умови повної вакцинації або негативного тесту у всіх працівників та відвідувачів;

роботу розважальних закладів та проведення масових заходів лише за умови повної вакцинації та наявності негативного тесту на ковід.

Крім цього, за рішенням комісії, у міській дитячій лікарні на вул. Орлика розгорнуть 50 додаткових місць для лікування хворих на коронавірус дітей. Загалом лікарня зможе прийняти 150 пацієнтів із ковідом.

Зазначимо, що вже кілька тижнів Львівська область перевищує показники «червоної» карантинної зони, хоча офіційно область перебуває в «жовтіій» зоні. Державна комісія з питань ТЕБ і НС не переводила Львівщину в «червону» зону карантину, а вирішила зачекати ще тиждень.

Однак, зважаючи на стрімкий ріст кількості хворих на коронавірус, 24 січня, учнів 5-11 класів усіх шкіл Львова на два тижні перевели на дистанційне навчання, а з 31 січня обласна комісія з питань ТЕБ і НС вирішила посилити карантин на Львівщині. Нові обмеження стосуються роботи закладів харчування, діяльності ринків та проведення масових заходів.