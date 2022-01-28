Львівська обласна комісія з питань ТЕБ і НС ухвалила рішення про посилення карантину у Львівській області з 31 січня, повідомила прес-служба ЛОДА ввечері у п'ятницю, 28 січня. Таке рішення ухвалене через перевищення областю показників «червоної» зони, хоча державна комісія з питань ТЕБ і НС не переводила Львівщину в «червону» зону карантину, а вирішила зачекати ще тиждень.

Із понеділка, 31 січня, до обмежень, що вже діють, додадуться заборони:

на приймання відвідувачів закладами громадського харчування (окрім доставки і замовлень на винос),

на діяльність ринків, крім продовольчих;

на приймання у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, відвідувачів, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;

на приймання відвідувачів в закладах розважальної діяльності;

на проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів.

Заборона на відвідування ресторанів, фітнес-центрів і на роботу ринків не поширюватиметься на заклади, де усі працівники та відвідувачі пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу або мають негативний результат ПЛР-тесту, що дійсний 72 години. Також до цього переліку належить сертифікат про одужання у додатку Дія. Вимога про сертифікати не поширюється на відвідувачів, молодших за 18 років.

Проведення масових заходів і відвідування розважальних закладів можливе за умови повної вакцинації або сертифікату про одужання в додатку Дію, а також – негативного ПЛР-тесту або тесту на визначення антигену до коронавіруса, що дійсні 72 і 48 годин відповідно.

Як інформував ZAXID.NET, Львівська область станом на 25 січня перевищила необхідні для оголошення «червоної» зони показники. 25 січня карантин посилили у Рівненській області, яка перевищила показники «червоної» зони напередодні, а карантин на Львівщині державна комісія не посилила.

«Червона» зона передбачає суттєве посилення карантину в регіоні, зокрема закриття шкіл і університетів, ресторанів та кафе, ТРЦ, кінотеатрів, театрів та інших розважальних і культурних закладів, непродовольчих магазинів і ринків, спортзалів і фітнес-центрів, проведення концертів та спортивних змагань за присутності глядачів тощо. Усі заклади зможуть продовжити роботу лиш за умови вакцинації всього колективу та відвідувачів або за наявності негативного результату ПЛР-тесту або тесту на антиген (до 72 годин).