Науковці виявили аномалії в легенях пацієнтів, які перехворіли на Covid-19. Про це повідомляє авторитетна британська газета The Guardian.

Дослідження, в якому взяли участь 36 людей, проводили вчені Оксфордського університету. Метою дослідження була спроба з'ясувати причини задишки, на яку страждають навіть після одужання.

Дослідження показало, що коронавірус може викликати мікроскопічні ушкодження легень. Під час дослідження вчені розділили піддослідних на три групи: люди з посткоронавірусним синдромом, видужалі пацієнти, які пережили госпіталізацію та люди, які не хворіли на коронавірус.

Пацієнтам магнітно-резонансну томографію – початкові результати виявили, що у пацієнтів з посткоронавірусним синдромом спостерігаються значні порушення транспортування кисню з легень у кров.

Такі ж відхилення виявили і у пацієнтів, які були госпіталізовані з важкою формою Covid-19.

З'ясувалось, що вірус викликає певну стійку аномалію в мікроструктурі легень або їхніх судинах. Причому такі порушення можуть бути навіть якщо структура легень виглядає нормальною.

У майбутньому дослідники планують перевірити свої висновки на більшій кількості пацієнтів, оскільки результати підтвердили необхідність комплексного діагностичного обстеження пацієнтів з посткоронавірусним синдромом.