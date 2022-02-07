Для пацієнтів з Covid-19 термін самоізоляції скоротили до п’яти днів через коротший інкубаційний період штаму «Омікронн», повідомила в понеділок, 7 лютого, прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

«Через 5 днів з дати появи симптомів або отримання позитивного тесту самоізоляцію можна завершувати. Основна умова – відсутність симптомів», – сказано в повідомленні.

Як наголосили в МОЗ, підставою для завершення карантину є негативний результат ПЛР-тесту, навіть якщо минуло менше ніж 5 днів з часу самоізоляції.

Раніше обов’язкова самоізоляція тривала 10 днів. Тобто з часу появи симптомів або отримання позитивного результату тестування мало пройти 10 днів та ще три дні, протягом яких не мало бути симптомів Covid-19.

Окрім того, МОЗ змінило вимоги до повторного проведення тестування. Тепер підтвердженим вважається випадок Covid-19 без наявності симптомів, але який був підтверджений експрес-тестом на антиген. Основна умова – контакт із людиною, в якої підтвердили коронавірус.

Раніше підтвердження експрес-тестами було достатньо лише для осіб, у яких були наявні симптоми Covid-19. Для безсимптомних хворих необхідно було підтвердження ПЛР-методом.

Також МОЗ змінило тактику відстеження контактів з тими, у кого підтверджений Covid-19. В умовах «червоного» рівня епідемічної небезпеки тепер будуть відстежуватися лише контакти високого ризику інфікування та тяжких наслідків захворювання. Контактами високого ризику вважатимуться члени сім'ї інфікованого, вразливі контактні особи за станом здоров’я, а також особи, які перебувають у закритих приміщеннях із високим ступенем ризику, як-от лікарні та установи довготривалого догляду.

Ті, хто отримав повний курс щеплення та ревакцинацію, вважатимуться контактами низького ризику.