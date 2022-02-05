Кількість кисневих станцій в Україні до кінця 2022 року збільшиться майже у 8 разів – до 385. Про це повідомили у МОЗ.

Минулого року 118 кисневих станцій закупили коштом урядової субвенції. Наразі частина з них вже встановлені в лікарнях, де приймають пацієнтів з Covid-19.

Державне підприємство «Медичні закупівлі» додатково придбало ще 225 станцій за 648 млн грн. Спершу планувалося закупити 196 кисневих станцій, але завдяки конкуренції на торгах вдалося зекономити гроші на додаткові 29 станцій.

Ляшко заявив, що їх вже постачають, зокрема до Одещини, куди міністр їздив з робочим візитом. Вже після завершення робіт кількість постійнодіючих кисневих станцій в Україні має збільшитися майже у 8 разів, у порівнянні з минулим роком.

За даними МОЗ, станом на липень 2021 року в Україні функціонувало лише 50 кисневих станцій.