В Україні продаватимуть найдешевший в світі автомобіль

Очікується, що авто коштуватиме менше $4 тис.

ЕкономікаРоман Ганкевич, сьогодні, 11:058712

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В Україні продаватимуть найдешевший в світі автомобіль
фото Bajaj Ukraine
Формально Bajaj Qute - це квадроцикл із закритим кузовом і чотирма місцями

В Україну для сертифікації вже прибули найдешевші у світі автомобілі індійської марки Bajaj. Про це повідомляє AUTO-Consulting.

Зазначається, що формально Bajaj Qute - це навіть не автомобіль, а квадроцикл із закритим кузовом і чотирма місцями. Ці особливості дозволяють йому вписуватися в діючі норми по екології і вийти на ринок з небувалою ціною. Очікується, що авто коштуватиме менше $4 тис.

Довжина Qute - 2752 мм, ширина - 1312 мм, а висота - 1650 мм. Авто оснащене одноциліндровим бензиновим мотором потужністю 13,5 кінських сил. Максимальна швидкість - 70 км/год. Маса - 399 кг. Витрати палива приблизно 3 літри на 100 км. Коробкою передач служить п'ятиступінчаста «секвенталка».

Багажник Bajaj Qute вміщає трохи більше 40 л, а ззаду за сидінням також є невеликий відсік. Qute обладнаний замками дверей, ременями безпеки пасажирів і водія. Кузов - сталевий монокок. Кондиціонер, тільки вентилятор.

В компанії-імпортера кажуть, що попит на найдоступніший автомобіль на ринку все ж буде. Його покупцями бачать «комерсантів», які спеціалізуються на доставках дрібних товарів або в якості транспорту для кур'єрських служб.

Остаточний цінник на Bajaj Qute в Україні ще не оголошений, але у виданні зазначають, що це має бути найнижча ціна на ринку.

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