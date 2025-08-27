Щороку до профтехів вступає приблизно 100 тисяч учнів різного віку

Вступна кампанія до закладів професійно-технічної освіти мала б завершитись 1 вересня, але заступник міністра освіти Дмитро Завгородній повідомив, що її продовжать. Про це інформує портал Osvita.ua.

Дмитро Завгородній розповів, що наразі в закладах професійно-технічної освіти по всій країні навчається приблизно 215 тисяч студентів. З них переважна більшість (понад 70%) навчаються після завершення 9 класів. Щороку до профтехів вступає приблизно 100 тисяч учнів різного віку.

Щоб усі вступники, які у 2025 році не стали студентами коледжів чи вишів, змогли отримати фах, вступна кампанія до профтехів, що мала завершитись 1 вересня, буде продовжена.

Наразі невідомий новий термін завершення вступної кампанії до профтехів у 2025 році, але, до прикладу, торік її продовжували до жовтня.

