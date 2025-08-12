Державна служба статистики опублікувала свіжі дані щодо споживчої інфляції за липень 2025 року. У липні споживчі ціни зросли на 14,1% до попереднього року. Водночас, якщо порівнювати з червнем, то є невелика дефляція — ціни знизилися на 0,2%. Найбільше зі споживчого кошика порожчали курячі яйця – за рік їхня вартість збільшилась на 82,4%. Про це йдеться в огляді Інституту економічних досліджень.

Головний чинник, що сприяв зниженню липневої інфляції, це сезонність . Наприклад, овочі впали в ціні одразу на 23,9% до попереднього місяця. Це найбільше падіння серед усіх категорій. Також подешевшав одяг та взуття (-4,6%).

Щодо річних показників, то абсолютним лідером здорожчання залишаються яйця, які злетіли в ціні на 82,4% порівняно з липнем 2024 року. «Тут суттєвим фактором був ефект низької бази, адже в липні 2024 року яйця значно подешевшали», – йдеться в дописі.

Що ще стало значно дорожчим порівняно з минулим роком:

фрукти (+52,1%),

соняшникова олія (+30,4%),

м’ясопродукти (+24,2%),

овочі (+17,5%).

Причина – гірші погодні умови цього літа та спад у сільському господарстві. Це стимулювало зростання цін на продукти харчування. «Якщо цьогорічний врожай буде поганим, темпи зростання цін на продукти харчування можуть залишатися доволі високими», – зазначили в ІЕД. Але через погодні умови частину сільськогосподарських робіт цьогоріч проводять пізніше, тому все ж таки можливе покращення ситуації з врожаєм – а відтак і з цінами.

Згідно з оновленим прогнозом Нацбанку, інфляція у річному вимірі зменшиться нижче 10% наприкінці цього року і зберігатиме таку траєкторію до 2027, коли повернеться до цілі 5%.

Нагадаємо, споживча інфляція – це показник, який відображає зміну цін на широкий набір товарів та послуг, що споживає середньостатистичне домогосподарство. Перелік товарів – від продуктів харчування та пального до комунальних тарифів. Водночас цей показник чутливий до сезонних коливань (наприклад, падіння цін на овочі-фрукти влітку) та адміністративних рішень (зміна тарифів).