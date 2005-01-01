Близько 320 громадян РФ перебувають в українських в'язницях, – Лутковська

Близько 320 громадян РФ перебувають в українських в'язницях. Серед них - десять військових, які брали безпосередню участь у військовому конфлікті на Донбасі. Про це в ефірі телеканалу NewsOne заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська.

За її словами, із загальної кількості росіян, близько 20 осіб пов'язані з конфліктом на Донбасі чи подіями в Криму.

«Їх (громадян Росії, - ред.) до 320 осіб. Вони засуджені за різні злочини. Це не тільки ті, які пов'язані з конфліктом на Донбасі. Це різні питання, які можуть виникати у громадян Російської Федерації на території України. Близько 20 осіб - це ті люди, які пов'язані з конфліктом на Донбасі, або ж із подіями в Криму. Решта - це особи, які вчинили певні кримінальні злочини на українській території», – сказала вона.

При цьому на уточнююче питання, чи є серед росіян в Україні кадрові російські військові, Лутковська відповіла: «Є, звісно».

«Я, приблизно, пам'ятаю 11-12 прізвищ. Десь так, у середньому. Це я пропонувала російському омбудсмену приїхати сюди їх відвідати, тому що це б мені дало можливість поїхати в Росію і провідати українців. Подивитися, в яких умовах утримуються Станіслав Клих, Олександр Кольченко, дізнатися, як себе почуває Олег Сенцов. На жаль, такий візит ще не відбувся. Було кілька пропозицій. Ми домовилися оновити наш меморандум про співпрацю. Планую це зробити в січні. В ньому я запропоную прописати як одну з форм співпраці саме взаємні візити до громадян своїх країн», – розповіла уповноважений з прав людини.

Нагадаємо, 27 грудня пройшов обмін заручниками між Україною і підтримуваними Росією бойовиками «ДНР» і «ЛНР». Спочатку планувалося, що Україна віддасть 306 осіб в обмін на 74, але за фактом обмін відбувся 233 на 73, оскільки багато сепаратистів не захотіли в ОРДЛО.

В свою чергу, голова СБУ Василь Грицак заявив, що усіх звільнених перевірять на «зв'язок з Росією».