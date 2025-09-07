Лише в кількох регіонах обсяги будівництва зросли

У першій половині 2025 року – в січні-червні – в Україні ввели в експлуатацію 4,27 млн кв. м житла, що на 6,4% менше, ніж за такий самий період 2024 року. Про це пише сайт finance.ua з посиланням на Державну службу статистики.

Найбільші обсяги нового житла звели в Києві, Київській та Львівській областях. Разом вони забезпечили 43% від загальної площі, зданої в експлуатацію за перше півріччя 2025 року.

ЖК City House від компанії «Інтергал Буд» – справжнє місто у місті. На території комплексу є все необхідне для життя: сучасний дитячий та спортивний майданчики, зони відпочинку та прогулянкові алеї, комерційні приміщення, підземний та гостьовий паркінги, а також велопаркінг. Ритм, який диктує Львів. Комфорт, який обираєте ви.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року, найбільше зростання показали:

Одеська область – на 56%;

Черкаська область – на 51,3%;

Миколаївська – на 35,8%;

Чернігівська – на 24,4%;

Тернопільська – на 23,7%;

Львівська – на 8,9%.

А найбільше обсяги будівництва житла скоротилися в таких областях:

Харківська – на 40,4%;

Житомирська – на 37,7%;

Полтавська – 37%;

Запорізька – 30,6%;

Сумська – 30,1%.

Проте і в інших областях України є деяке падіння обсягів будівництва в межах 5-25%.