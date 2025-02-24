На онлайн-меморіалі загиблі військові і цивільні українці з IT-спільноти

Сайт програмістів DOU, який пише про новини IT, створив меморіальний проєкт на честь своїх загиблих колег – українських айтцівців, які полягли під час російсько-української війни, пише DEV.

На онлайн-меморіалі IT-спільноти зібрані короткі біографії військових, які раніше працювали в галузі IT, а також цивільних українців, які загинули через обстріли росіян. Станом на зараз там відомості про 55 загиблих.

На сайті є також форма в Google, де можна розповісти про загиблих ІТ-фахівців, про яких ще немає дописів. Цю інформацію використають для продовження меморіального проєкту, щоб вшанувати пам’ять про них.

«Редакція DOU з 2022 року пише про ІТ-спеціалістів, які віддали свої життя, захищаючи Україну, або стали жертвами росіян під час повномасштабної війни. Втім, ми відчуваємо потребу у створенні окремого меморіального проєкту і просимо вас допомогти», – закликають журналісти видання.

Серед вшанованих айтівців на меморіалі є також портети львівʼян – Тараса Чучмана, розробника SoftServe та фаната львівських «Карпат», який служив у Галицькій бригаді Нацгвардії; айтішниці та письменниці Вікторії Амеліної, а також SEO-фахівчині Abto Software Євгенії Базилевич та її доньки Ярини, яка була проєктною менеджеркою.